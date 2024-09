Sanità, in Liguria petizione per far arrivare gli esami direttamente al medico di famiglia

Genova. Sarebbe il classico uovo di Colombo e renderebbe la vita di pazienti e medici molto più facile. In Liguria è stata lanciata una petizione on line per fare arrivare gli esami effettuati in centri e ospedali direttamente al medico di medicina generale – il cosiddetto medico di famiglia – con il consenso.

A lanciare l’idea è Andrea Stimamiglio, medico, segretario regionale della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, della Liguria e probabile candidato consigliere regionale per il centrosinistra (fu già consigliere tra il 2010 e il 2015).

» leggi tutto su www.genova24.it