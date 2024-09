Savona al 23esimo posto in Italia per libertà economica: è il miglior piazzamento tra i capoluoghi liguri

Liguria. La città di Savona si colloca al 23esimo posto sui 112 capoluoghi italiani per libertà economica intesa come “facoltà di individui e imprese di investire, crescere e innovare”. È quanto emerge da uno studio realizzato da Confcommercio Genova e Istituto Bruno Leoni, presentato oggi durante l’assemblea pubblica dell’associazione di categoria al Palazzo della Borsa.

Ad ogni capoluogo di provincia è stato assegnato un indice sintetico da 0 a 100 prendendo in considerazione quattro macro-aree composte a loro volta da diversi indicatori: la macchina municipale, la vitalità economica, la tassazione e la giustizia. In vetta alla classifica, con un punteggio pari a 100, c’è Bolzano seguita da Vicenza e Cuneo. In Liguria la città più virtuosa è appunto Savona con 69 punti, seguono La Spezia con 60,2 punti, poi Imperia 52,1 e per ultima proprio Genova con 40,9 punti. In fondo alla graduatoria c’è Napoli, con un risultato pari a zero..

