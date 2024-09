Scontri con la polizia per Forza nuova: dieci antifascisti denunciati. Sabato nuova protesta contro Casapound

Genova. Sono al momento dieci gli antifascisti denunciati dalla Digos alla Procura di Genova per la manifestazione di giovedì scorso in risposta all’incontro organizzato dal partito di estrema destra Forza Nuova per la presentazione del proprio candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

La protesta era stata convocata da Genova antifascista: dopo un presidio in piazza De Ferrari gli antifascisti si erano spostati davanti al Bi.Bi. service di via XX settembre, dove si stava svolgendo l’incontro politico alla presenza di Roberto Fiore. Alcuni manifestanti hanno cercato di forzare il blocco dei poliziotti del reparto mobile, davanti al quale si erano posizionati i funzionari della Digos a tentare una mediazione. Nei tafferugli sono state lanciate bottiglie di vetro e aste di bandiera e i poliziotti sono stati colpiti con cinture e caschi. In risposta gli agenti del reparto hanno dato vita a una breve carica.

