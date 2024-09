Scuola, oggi prima campanella per oltre 29 mila studenti nel savonese

Savona. Prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025 anche nel savonese, dove sono 29 mila e 268 i bambini e i ragazzi che oggi, lunedì 16 settembre, entrano in aula per il primo giorno. In tutta la Liguria tornano sui banchi, o ci si siedono per la prima volta, in 160mila studenti e studentesse. Le prime vacanze? Venerdì 1 novembre – ottimo ponte – e poi Natale, visto che l’8 dicembre sarà una domenica. Si finirà il 10 giugno 2025.

In realtà per molti ragazzi sarà un inizio soft, con orari ridotti e rientri anticipati. Questo non certo per garantire un rientro graduale ma perché molti istituti sono alle prese con il puzzle di cattedre, orari e insegnanti. Che mancano.

