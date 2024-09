Scuole Ester Siccardi, Ciangherotti (FI): “Protocollate due lettere su mancate certificazioni, attendiamo giustificazioni”

Albenga. “Al protocollo del Comune di Albenga risultano depositate, a firma del Dr. Ivano Carrara, due lettere (Protocollo N.0036325/2024 del 28 agosto 2024) che sollevano seri dubbi riguardo alle certificazioni di sicurezza delle scuole Ester Siccardi. Infatti lo scorso 29 agosto 2024, al dirigente comunale Franca Briano e al Dirigente comunale Emanuele Scardigno veniva rappresentato per l’ennesima volta che non fosse ancora stata certificata – proprio come prevede la legge – l’agibilità dei locali della Scuola materna di via Savona, assegnati in sostituzione dell’edificio di viale Martiri della Libertà diversi anni fa. Mancano ancora, stando alla missiva del Dr. Ivano Carrara, la dichiarazione di conformità per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, e la SCIA antincendio”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti

“Se, questa mattina, poi, il presidente del CdA, Ivano Carrara, nega pubblicamente l’esistenza del problema, allora deve giustificare allo stesso modo il merito delle missive protocollate. Non è accettabile che questioni così delicate, come la sicurezza degli edifici scolastici dove si formano gli alunni, restino senza chiarimenti, soprattutto di fronte a documenti ufficiali che denunciano l’esistenza di un problema di conformità – spiega Ciangherotti -. La questione sarà portata all’attenzione del prossimo consiglio comunale grazie a un’interrogazione presentata dalla consigliera Ginetta Perrone. Mi aspetto risposte precise da parte dell’amministrazione comunale”.

