Sea-S cerca personale: ecco i profili richiesti e come partecipare alla selezione

Savona. Sea-S srl, azienda impegnata nel settore della gestione dei servizi ambientali e della raccolta dei rifiuti, concessionaria del servizio di igiene urbana sul territorio della città di Savona fino all’anno 2038, comunica che per far fronte alle necessità di nuova forza lavoro necessaria per attuare i nuovi servizi di raccolta porta a porta per tutta la città ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli, prove e colloqui, finalizzato alla formazione di graduatorie da cui attingere per future assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

I profili professionali oggetto della selezione sono i seguenti:

– Profilo 1: Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”;

– Profilo 2: Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l’ausilio di veicoli patente B”;

– Profilo 3: Area “Conduzione con l’ausilio di veicoli patente C”.

» leggi tutto su www.ivg.it