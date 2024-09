Tovo San Giacomo. Non ce l’ha fatta Elisa Cosmai, la donna 70enne alla guida dell’auto che ieri, intorno alle 19 e 30, è andata a sbattere contro un muretto in via Rembado: la conducente è deceduta dopo che, per un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo.

A bordo con lei anche il marito, che è rimasto ferito e si trova ora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non è in gravi condizioni.

» leggi tutto su www.ivg.it