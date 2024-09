Trasporto pubblico, in vigore l’orario invernale Atc

E’ entrato in vigore l’orario invernale di Atc. E’ possibile consultarlo e scaricarlo a questo link o sul sito aziendale di Atc Esercizio. “Le principali novità, rispetto al servizio invernale 2023 – informa Atc Esercizio -, sono: dal lunedì al sabato: soppressione della linea 17 e rimodulazione orari e percorsi sulla linea 37 che raggiungerà la località Pianazze tutti i giorni feriali; soppressione della linea 31 (Montepertico) e linea 9 ( Favaro Alto) e istituzione di una nuova linea 39 che collegherà i due quartieri fino a Mazzetta-Viale Italia; rimodulazione orari e percorsi sulla tratta Vezzano Ligure e Valeriano, che avverrà solo su direttirice Via Buonviaggio e non più via Termo. Per le Cinque Terre prosegue il servizio attuale”.

