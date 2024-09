Tunnel Subportuale, terre di scavo nell’ex Carbonile: la variante dopo l’inchiesta sulla corruzione

Genova. Le terre di scavo del tunnel subportuale di Genova potrebbero essere stoccate in via momentanea presso l’area dell’ex Carbonile all’interno del porto di Genova. Questa la variante proposta e messa agli atti da parte di Autostrade per l’Italia per “dribblare” eventuali problematiche legate al tombamento di calata Concenter, il cui destino è legato alle conseguenze, eventuali, dell’inchiesta sulla corruzione portata avanti dalla procura di Genova.

Sul documento che presenta la modifica al progetto di cantierizzazione si legge che “la variante trae motivazione dalla necessità di evitare che, in ragione di quanto richiesto dalla Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia in termini di sospensione delle attività previste nella Calata Concenter i lavori del Tunnel possano subire una dilazione dei tempi“. Una richiesta, quella della Sovrintendenza, è arrivata lo scorzo 4 luglio, dopo che da Palazzo di giustizia erano emersi i dettagli di quella che potrebbe essere stata una procedura anomala per quanto riguarda il tombamento di questa calata.

