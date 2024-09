Viabilità a Savona/1 – La foto attuale nei dati di Sintagma: ecco quanti ‘veicoli equivalenti’ circolano in città e come sono stati misurati

Savona. Meglio riaprire corso Italia o invertire via Dei Mille? E’ il dibattito che, più di tutti, sta tenendo banco negli ultimi giorni in città. O almeno da quando il 10 settembre, in conferenza stampa, l’amministrazione e Sintagma Srl, la società incaricata della redazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), hanno presentato le possibili soluzioni per diminuire il traffico in piazza Mameli. Il più generico dilemma sulla riapertura o meno di corso Italia (invocata a gran voce dalla minoranza con una raccolta firme che ormai ha superato quota 3000) si è quindi trasformato in un bivio: ripristinare la circolazione nel corso, oppure invertire il senso di marcia nella vicina via Dei Mille facendole svolgere di fatto la stessa funzione?

Il sindaco Marco Russo, in una intervista a IVG, ha provato a dare la “sua” risposta alla domanda (in sintesi: “Il tema è un altro, se è possibile risolvere il nodo viabilità senza riaprire il corso è la soluzione migliore“). Scatenando la dura reazione delle minoranze che, in una lettera a IVG, hanno apertamente accusato il primo cittadino di non ascoltare nessuno e non voler ammettere gli errori.

