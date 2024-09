A Bardineto e Calizzano vietato raccogliere funghi fino a domenica 22 settembre

Bardineto-Calizzano. Divieto di raccogliere funghi da domani, mercoledì 18 settembre, a domenica 22. Cinque giorni di sospensione disposta dai sindaci di Bardineto e Calizzano (Mario Basso e Pierangelo Olivieri) che hanno ascoltato le richieste dei presidenti dei rispettivi Consorzi agroforestali, Massimo Mattiauda e Marco Bianco, al fine di tutelare il sottobosco.

Le piogge abbondanti delle settimane scorse e le precipitazioni di queste ore, infatti, rappresentano una “manna dal cielo” per la stagione dei funghi, che si prospetta ricca di soddisfazioni. In alta valle sono numerose le attività produttive legate a questo settore, pertanto, come sottolineano i sindaci, occorre la massima attenzione per far sì che, specie i pregiati porcini, nascano “indisturbati” e possano essere fonte di attrazione e di valorizzazione del territorio.

