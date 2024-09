Al via “Genova Surfing City” con gare e lezioni, si inizia oggi sulla spiaggia del Gaslini

Genova Surfing City, ideata dalla FISSW per Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ha preso il via oggi con la presentazione ufficiale delle attività ideate dalla Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e della spiaggia attraverso le discipline del surf e del Sup e per supportare la crescita del movimento agonistico e stimolare la conoscenza delle discipline federali.

Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza del presidente della FISSW Claudio Ponzani, dell’assessora agli Impianti ed Attività sportive del Comune di Genova Alessandra Bianchi, dell’assessora allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro e del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, la Federazione ha illustrato le manifestazioni programmate.

