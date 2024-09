Al via i lavori nel cantiere dell’ex Aura di Nervi, le due torri iper moderne scatenano l’ironia: “Via del Commercio come Dubai?”

Genova. “Un nuovo spazio sta nascendo, una struttura dedicata al benessere a disposizione di tutti”. Il cartellone è comparso nei giorni scorsi a Nervi, in via del Commercio. Parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei residenti perché accompagnate da un ambizioso render che mostra ciò che prenderà il posto dell’ex Aura: due torri che ospiteranno una palestra polifunzionale, nuovi appartamenti e un giardino pensile.

Il progetto di riqualificazione dell’area, abbandonata al degrado dopo la chiusura della fabbrica di cioccolato, è stato sviluppato su incarico della Roseto Srl, società milanese di gestione di immobili di lusso, dallo studio di architettura Obr di Paolo Brescia e Tommaso Principi, lo stesso cui è affidato (tra i tanti) anche il progetto della Casa della Vela e la Piazza del Vento nel Waterfront. Inizialmente l’ex Aura avrebbe dovuto ospitare la nuova piscina di Nervi ma nel 2020 il sindaco Marco Bucci aveva confermato che l’amministrazione stava procedendo su un’altra strada: una “grande palestra polifunzionale con parcheggio dedicata a sport indoor, con 300 posti per il pubblico” diventati poi 150.

