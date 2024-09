Bucci: “Non ho fatto niente per il modello Liguria, lo faremo quando vinceremo le elezioni”

Genova. “Rivendico il modello Genova, lo abbiamo fatto, lo abbiamo creato, e ho anche ringraziato il presidente Conte per questo, per il modello Liguria non ho fatto nulla, lo faremo noi dopo che vinceremo le elezioni”. Il sindaco di Genova e candidato alle Regionali in Liguria è intervenuto in consiglio comunale sollecitato da un articolo 55, una richiesta di approfondimento, presentato da Mattia Crucioli, capogruppo di Uniti per la Costituzione, sul tema del patteggiamento per corruzione e finanziamento illecito da parte dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel suo intervento, Crucioli, ha voluto sottolineare l’importanza di chiarire una volta per tutte il tema della trasparenza dei finanziamenti alla politica: “La vicenda giudiziaria di Toti rende evidente il problema legato alla prassi di prendere denaro dagli imprenditori che poi hanno a che fare con l’amministrazione”.

