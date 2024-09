Come riconoscere le truffe e cosa fare, un convegno a Santo Stefano

Si terrà a Santo Stefano di Magra il prossimo 26 settembre – dalle 18 alle 20, presso la sala del Consiglio comunale – il diciottesimo Convegno Teorico – Operativo su come riconoscere le truffe. Un convegno molto sentito che sarà aperto a tutti i cittadini che vorranno aderire gratuitamente. Apriranno i lavori il Sindaco Paola Sisti, il Vice Sindaco Jacopo Alberghi ed il Comandante della Polizia Locale Maurizio Perroni. Nell’occasione relazioneranno il Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra Andrea Prassini, Comandante della Polizia Locale di Bonassola, specializzato in Diritto Penale e Criminologia, che nei 14 anni di servizio a Santo Stefano di Magra ha condotto e portato a termine numerosissime indagini, molte delle quali proprio sulle truffe, tratterà il tema delle truffe online. Inoltre relazioneranno Leonardo Moretti, Psichiatra, CTU dei Tribunali di Roma, Genova, Massa e La Spezia nonché consulente della Questura della Spezia e di vari Corpi di Polizia Locale e Giuseppe Ruffolo Psichiatra e Formatore del Centro Studi Psicopatologia Investigativa che tratteranno il tema dei risvolti psicologici e psichiatrici delle vittime di truffa, tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe e di controinformazione delle vittime nei confronti dei truffatori.

“Sono davvero contento che vi sia un alto numero di adesioni – dice Perroni – e ci auguriamo che continuino ad arrivarne perché dare le informazioni corrette ai cittadini su come riconoscere le truffe e quindi come non farsi raggirare è un’ottima “arma” per contrastare questo fenomeno criminoso che quotidianamente colpisce chiunque”. “Alcuni, soprattutto i più giovani – conclude Prassini – pensano che le vittime delle truffe siano esclusivamente le persone anziane ma non è assolutamente così. Nessuno deve sentirsi immune dalle truffe perché se per strada, a casa od al telefono vengono percentualmente colpite le persone più anziane, sono invece esponenzialmente molto più elevati i numeri dei giovani che vengono truffati online. Durante la conferenza spiegheremo proprio le tecniche e le strategie che più spesso vengono utilizzate, anche con la proiezione di filmati di casi risolti e che mettono in luce l’astuzia di questi malviventi nel raggirare le vittime”. Al termine sarà inoltre organizzato un apericena a buffet per tutti i partecipanti. Iscrizioni fino al 20 settembre via mail a scuolaformazione.convegni@gmail.com

