Giornate del Patrimonio, i Bacini di carenaggio del porto si aprono al pubblico

Genova. Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2024, i bacini di carenaggio delle riparazioni navali del Molo Giano di Genova riaprono le porte al pubblico sabato 28 e domenica 29 settembre: l’evento, promosso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Genova e La Spezia in collaborazione con Ente Bacini, consiste in una visita guidata alla scoperta del cuore della storia e della tecnologia navale del Porto di Genova.

«Pur essendo stati dichiarati beni culturali dal Ministero per i beni e le attività culturali già dal 2007 in ragione del loro interesse storico ed archeologico, i bacini di carenaggio rappresentano una realtà ancora poco conosciuta agli stessi genovesi: «Per questa ragione aderiamo con grande entusiasmo all’iniziativa della Soprintendenza, convinti che l’apertura al pubblico costituisca un importante momento di connessione con la cittadinanza e di valorizzazione dell’attività di riparazione navale così intrinsecamente legata alla storia della nostra città», dichiara la presidente di Ente Bacini, Daniela Boccadoro Ameri.

» leggi tutto su www.genova24.it