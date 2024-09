Panathlon/ #BeActive, 5 Comuni per promuovere i valori dello sport

Lo sport declinato in tante discipline per ribadirne i principi fondamentali, ovvero quei valori di condivisione, fair play, costanza, rispetto, perseveranza, appartenenza, benessere nei quali c’è la metafora della vita. Tutto ciò è lo spirito indicato dal Panathlon, che si concretizzerà con tanti eventi sportivi, open day, momenti di gioco a partire dal 21 settembre e fino al 30 novembre a Camogli, Chiavari, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure.

L’iniziativa dal titolo #BeActive, che sottolinea anche quanto sia importante “fare sistema” tra Comuni e realizzare progetti condivisi, è stata presentata nella sala del Consiglio del Comune di Camogli. Dopo il saluto del sindaco Giovanni Anelli, l’introduzione di Claudio Pompei, consigliere comunale con delega a sport e politiche giovanili (Camogli) molto attivo nel promuovere l’iniziativa, seguito dall’intervento di Simona Ferro, assessore regionale allo Sport. Poi via via dei sindaci Elisabetta Ricci (Rapallo) e Guglielmo Caversazio (Santa Margherita); del consigliere Leonardo Baldineti per il Comune di Recco. Giorgio Costa, presidente Panatlon Distretto Italia, al suo terzo mandato, ha ricordato le 206 nazioni e gli 11.600 atleti partecipanti alle Olimpiadi ribadendo che lo sport è scuola di vita e fa bene a tutto il mondo. Tra i presenti Sandro Garibaldi, consigliere regionale e rappresentanti di associazioni sportive. Coordinatrice della manifestazione Cristina Di Sciorno con i Clubs Panathlon di Rapallo.Tigullio Occidentale, Chiavari-Tigullio e Recco. In sala anche Falcor, il bassotto ipovendente mascotte ufficiale del Club Rapallo.

