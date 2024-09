Genova. Poco più di una suggestione ma è innegabile che sia divertente: ci sarà anche “un” Claudio Burlando nella lista civica Orgoglio Liguria, la seconda lista civica che sosterrà Marco Bucci come candidato presidente alle elezioni regionali.

Omonimo dell’ex ministro ed ex presidente della Regione del Pd, il Claudio Burlando candidato per il centrodestra è una figura piuttosto nota a Genova, anche – ma non solo – per i suoi outfit stravaganti.

