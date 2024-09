Regionali, l’assessore Avvenente lascia Italia Viva: “Scelta di coerenza verso l’impegno preso”

Genova. “Le scelte del leader nazionale Matteo Renzi ci hanno oggettivamente disorientati, in particolare noi che ci siamo impegnati nelle istituzioni a seguito di una scelta del partito che, in allora, decise di sostenere il Sindaco Bucci perché aveva dimostrato di saper dare una svolta alle infrastrutture che potranno consentire a Genova un futuro di sviluppo e nuove opportunità di lavoro per i giovani. Oggi le strade si dividono, siamo stati costretti a fare delle scelte ed in coerenza con gli impegni assunti 2 anni or sono abbiamo ritenuto di dover tenere fede a quanto deciso in allora”.

Con queste parole, affidate a un lungo post su Facebook, l’assessore alle manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente ufficializza la sua uscita da Italia Viva. Una mossa che non arriva a sorpresa, visto che da giorni era una delle voci più insistenti tra i corridoi di palazzo Tursi.

