Rifiuti Savona, la proposta di Sea-s: “Nel centro storico isole ecologiche con cassonetti intelligenti per 5600 utenze”

Savona. Isole ecologiche con cassonetti intelligenti (automatizzati e videosorvegliati) per 5600 utenze nel centro storico. E’ la proposta alternativa di Sea-s alla raccolta porta a porta spinta prevista a Savona anche per le utenze domestiche.

Il sindaco Marco Russo ha spiegato: “Riteniamo corretto coinvolgere la commissione consiliare nella discussione per valutarne insieme gli aspetti. Abbiamo approccio di ascolto, non abbiamo un sistema da difendere per qualche motivo se non l’obiettivo di arrivare a livelli molto elevati di differenziata. Abbiamo il desiderio di capire pro e contro della proposta”. L’assessore Barbara Pasquali aggiunge: “Dobbiamo comprendere se riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati anche con questa nuova modalità e capire la perimetrazione dell’area”.

» leggi tutto su www.ivg.it