Rinvenimento carcasse cinghiale da parte di cittadini in Lunigiana, le istruzioni della Regione Toscana

Comunicazione della Regione Toscana alle istituzioni della provincia di Massa e Carrara sulle procedure da adottare nel caso un cittadino trovi una carcassa di cinghiale o ne sospetti la presenza. Un documento, quello dell’ente regionale, emessa in relazione alla Peste suina africana. Le indicazioni in caso di rinvenimento sono raccomandare al cittadino di non toccare la carcassa, farsi dare le coordinate del ritrovamento, attivare il servizio veterinario della Asl, spiegando che solo una volta ultimato l’intervento di quest’ultimo sarà possibile rimuovere le spoglie dell’animale. Scorrendo qui sotto la comunicazione in questione:

