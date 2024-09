Scolmatore, la mega talpa in viaggio verso Genova. Nuovi spazi per il cantiere a Molassana

Genova. La super talpa necessaria per lo scavo della galleria della scolmatore del Bisagno è pronta per essere imbarcata in Cina, e dopo oltre un mese di navigazione, sbarcherò a Genova entro la metà del prossimo dicembre. Questo l’aggiornamento arrivato in queste ore in merito al grande cantiere per la messa in sicurezza idraulica della Val Bisagno, dove l’omonimo torrente sarà “scolmato” attraverso un tunnel che convoglierà le acque delle future piene verso lo sbocco del canale di corso Italia.

A confermalo sono più fonti, anche se con qualche diversità di dati. Secondo quanto affermato dal presidente di municipio Maurizio Uremassi, infatti, il macchinario sarebbe pronto all’imbarco, con un arrivo previsto al porto di Genova a dicembre. Una tabella temporale che coincide con quanto girato in questi giorni in ambienti portuali e sulla chat whatsapp “Vasta” di Claudio Burlando, dove nelle ore scorse veniva rilanciato la “departure vessel comunication“, che appunto prevede l’imbarco del macchinario entro i primi giorni di ottobre, per poi quasi due mesi di navigazione.

