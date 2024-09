A De Ferrari un maxi “container” vetrina delle eccellenze artigianali liguri

Genova. Un grande “container” al cui interno verranno svelate le migliori produzioni degli artigiani liguri, delle botteghe storiche e dei locali della tradizione genovese: si chiama ‘Made in Liguria’ l’installazione che aprirà i battenti giovedì, in contemporanea con l’inaugurazione della 64esima edizione del Salone nautico di Genova, in piazza De Ferrari.

Lo spazio visitabile, la cui forma ricorda un grande cassone da spedizioni, è nato grazie alla collaborazione fra Regione Liguria, Comune di Genova, Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna, ed è finalizzato a promuovere le eccellenze locali.

