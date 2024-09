Altri due tubi esplosi in città, strade chiuse e cittadini senz’acqua tra Borzoli e Certosa

Genova. Continuano i guasti alla rete idrica della città. Dopo la rottura di un tubo in corso Sardegna, martedì mattina, tra martedì notte e mercoledì mattina altri due sono esplosi a ponente: uno in via Buonarroti, a Certosa, e uno in via Borzoli, all’altezza di via Cristo di Marmo.

Il primo guasto si è verificato intorno alle 4. Via Buonarroti, invasa dall’acqua, è stata chiusa dal civico 28 fino all’incrocio con via Sibona, ed è stato istituito il senso unico alternato nel tratto di via Zella dal civico 14 al civico 17. Il secondo guasto poco prima delle 7, e la polizia locale stava valutando se chiudere o meno la strada per facilitare gli interventi di riparazione.

