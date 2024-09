Approvato il progetto per la riqualificazione di via Nuova a Montemarcello

La Giunta Comunale di Ameglia ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del percorso pedonale e della piazzetta in Via Nuova, nel cuore di Montemarcello, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia. L’intervento si concentrerà sul tratto che collega il parcheggio pubblico di via Nuova all’ex scuola materna e a Via Don Callisto De Marchi, un’area considerata il “biglietto da visita” del borgo, poiché rappresenta il primo impatto visivo per chi arriva a Montemarcello. L’Amministrazione Comunale ha espresso con forza la volontà di valorizzare e tutelare questo angolo di pregio, frequentato sia dai residenti che dai turisti. “Montemarcello, inserito tra i cento borghi più belli d’Italia, merita un’accoglienza all’altezza del suo prestigio – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicolas Cervia –Con questo intervento, vogliamo dare il giusto risalto a uno dei punti nevralgici del borgo, offrendo un percorso curato, sicuro e accessibile, che rappresenti un vero biglietto da visita per i visitatori”. Il progetto, sviluppato dall’Istruttore Tecnico Geom. Cinzia Masetti, prevede la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale esistente, che presenta diverse problematiche come buche e cedimenti. Saranno eliminate le barriere architettoniche per rendere l’area accessibile anche alle persone con disabilità, garantendo una pavimentazione in calcestruzzo architettonico, scelta per le sue caratteristiche ecocompatibili e la sua capacità di integrarsi armoniosamente con il contesto paesaggistico. Saranno inoltre puliti e sistemati gli elementi di arredo urbano della piazzetta, comprese le panchine e le pavimentazioni. L’opera avrà un costo complessivo di 50.000 euro, finanziato con fondi statali previsti dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

