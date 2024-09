Chiavari: “Licenziamenti WyScout, massimo impegno delle istituzioni”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Continueremo a difendere i diritti e le competenze dei 20 lavoratori licenziati da Wyscout. Siamo fiduciosi che il governo, grazie anche all’on. Ilaria Cavo che si è attivata per portare la questione all’attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saprà mettere in atto azioni a loro tutela. Un impegno a 360 gradi quello messo in campo dalle istituzioni, che è partito dal nostro consiglio comunale, ha coinvolto Città Metropolitana, Regione Liguria per arrivare alla commissione Attività Produttive della Camera. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi sinora per continuare a dare un futuro a questi 20 ragazzi” afferma il sindaco di Chiavari.

