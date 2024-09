Concessione Batteria Santa Teresa a Terzo settore e mondo sportivo, approvato avviso pubblico

“Incrementare la conoscenza e la fruizione del bene al fine di renderlo punto di incontro e di riferimento per lo sviluppo sociale-culturale-territoriale-turistico, formativo, educativo e non solo puramente centro educativo/formativo di natura sportiva”. Questo l’obbiettivo del programma sperimentale di gestione, valorizzazione e promozione della Batteria bassa di Santa Teresa: lo si legge nell’avviso pubblico diramato a questi fini dal Comune di Lerici, rivolto a realtà del Terzo settore e ad associazioni e società sportive. Una procedura che prevede come esito un accordo di partenariato tra Palazzo civico e il soggetto selezionato per la concessione del compendio, costituito dalla ‘Batteria bassa’ e dalla ‘Caserma’ sede attuale di foresteria e uffici della struttura già destinata a scuola di vela.

“L’obiettivo è quello non solo di incrementare la conoscenza e la fruizione del sito – si legge ancora – ma anche quello di accrescere, nell’ambito di un processo partecipato, educativo e formativo con la comunità, la consapevolezza dell’eredità storico-culturale del territorio, anche attraverso il miglioramento delle modalità di fruizione degli stessi e il coinvolgimento attivo della cittadinanza, in particolare: rilanciare e sviluppare la Batteria come sito culturale aggregativo e non solo centro di formazione sportiva – nautica attraverso una didattica sempre più qualificata e personalizzata e percorsi formativi dedicati allo studio della storia del mare; sviluppare attività multidisciplinari, eventi culturali, museali, artistici, musicali ed educativi, con particolare attenzione alla cultura del mare e alla rievocazione storica; promuovere il territorio con la valorizzazione delle eccellenze locali e la collaborazione con enti del Terzo settore, istituzioni, scuole di formazione, enti no profit; potenziare le reti associative del Terzo settore; recuperare e ampliare la zona ricettiva attuale mediante un progetto di riqualificazione e restauro della cosiddetta parte archeologica e ricettizia della Batteria potendo utilizzare i benefici contributivi del Terzo settore e della leva del mecenatismo di cui alla legge cosiddetto Art Bonus a sostegno della cultura; riorganizzazione logistica e tecnologica dell’area”. I soggetti partecipanti dovranno presentare un progetto dettagliato che dovrà prevedere alcuni contenuti minimi, ad esempio l’apertura alla pubblica fruizione del sito per almeno sei ore al giorno per almeno cinque giorni a settimana e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati.

