Felettino, Giorgi: “Ancora una volta promesse mancate”

“Il Movimento 5 Stelle della Spezia non può che esprimere la propria indignazione per l’ennesimo ritardo nella realizzazione del nuovo ospedale Felettino. Da oltre trent’anni, la nostra comunità attende una struttura sanitaria moderna e adeguata, ma il cantiere è fermo e le scuse si moltiplicano”. Lo dice in una nota la coordinatrice spezzina Federica Giorgi, che sottolinea: “Il placet del Rina, l’ente certificatore, doveva arrivare entro il 15 settembre, ma ancora oggi ci ritroviamo con un progetto bloccato. Centinaia di osservazioni sollevate e migliaia di pagine da rivedere dimostrano una gestione superficiale e inaccettabile di un’opera che avrebbe dovuto già essere al servizio dei cittadini spezzini. L’ospedale è fermo dal 2019, con appalti revocati, verifiche infinite e promesse che non si concretizzano. Nel frattempo, la nostra sanità rimane in difficoltà, senza le infrastrutture necessarie per garantire un servizio all’altezza delle esigenze del territorio. Non possiamo più accettare che la salute dei cittadini sia messa in secondo piano per inefficienze burocratiche e politiche. Chiediamo trasparenza, responsabilità e soprattutto rispetto per il nostro territorio e per la nostra sanità!”.

L’articolo Approvato il progetto per la riqualificazione di via Nuova a Montemarcello proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com