Genova sperimenta l’app per il parcheggio inclusivo: è la prima città in Italia

Genova. Il capoluogo ligure è la prima città in Italia a sperimentare il progetto Spot4Dis, Spot for Disabled, un nuovo sistema informativo di smart parking in grado di ottimizzare, a livello europeo nelle città aderenti, la ricerca di parcheggio per le persone a mobilità ridotta utilizzando immagini satellitari, Google Street View e l’intelligenza artificiale.

Il protocollo di adesione al progetto, che resta in vigore per tre anni, è stato siglato nel corso del convegno sull’urbanistica tattica organizzato nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile. L’iniziativa è nata nell’ambito della rete dei progetti europei dalla collaborazione con l’ong spagnola Asociación de personas con movilidad reducida, che ne è l’ideatrice e che ne ha curato lo sviluppo grazie al finanziamento di 1,5 milioni di euro del Programma europeo Google.org Impact, Tech for Social Good.

