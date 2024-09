Il Mog celebra il Salone Nautico: svelata la nuova illustrazione di The Genoeser, tra musica e drink

Genova. Anche il Mog celebra la 64esima edizione del Salone Nautico, in partenza giovedì 19 settembre e in programma sino al 24. Venerdì 20 settembre dalle 19 l’artista “The Genoeser” presenterà in anteprima l’illustrazione dedicata alla manifestazione, una serata accompagnata da musica e drink a tema.

Nel corso dell’evento l’illustratore – ancora “misterioso” – svelerà, oltre alla copertina del n.63, la propria identità e tutto il processo creativo che gli ha permesso di catturare “la sua Genova’’ . La serata verrà animata dalla musica jazz dal vivo firmata The moochers in accompagnamento a una drink list a tema mare e Liguria con i distillati firmati Basanotto, Corochinato (‘’l’asinello’’ per i genovesi), Camugin, Moonshine il Signor Camillo e Origine Green Spirits.

