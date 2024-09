Incidente mortale a Cosseria: la vittima è il cengese Marco Bertola, 57 anni

Cosseria. Una tragica fatalità, quella in cui ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, Marco Bertola, per gli amici “Berta”, 57 anni e originario di Cengio. La dinamica dell’incidente avvenuto in località Rossi, lungo la Sp 42, non è chiara, ma dall’impatto tra l’auto guidata da lui, una panda, e un camioncino, ad avere la peggio è stato proprio l’uomo valbormidese.

Con lui viaggiavano i figli, due gemelli di 12 anni, alunni del comprensivo Luzzati: uno, con ferite lievi, è stato trasportato al San Paolo in codice giallo, per l’altro, invece, più grave, è stato necessario l’intervento di Grifo che lo ha accompagnato al Gaslini di Genova in codice rosso.

