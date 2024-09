Lerici, petizione chiede assemblea pubblica su lavori lungomare e giardini

“Sulla base del principio di trasparenza e lealtà verso la cittadinanza si richiede che il Comune di Lerici si pronunci, con pubblica assemblea, sullo stato dei lavori che interessano il lungomare e i giardini pubblici, la manutenzione, cura e conservazione del verde pubblico e del patrimonio arboreo, il servizio di igiene urbana, pulizia e spazzamento in particolare delle aree pubbliche di pregio e maggiormente identitarie quali l’area del Castello, della passeggiata lungomare, delle aree a verde, parchi e giardini. Chiediamo inoltre che venga attivato il Piano del Verde, ad evitare lo scempio delle capitozzature arboree e delle potature fuori stagione. Desideriamo essere informati sui costi effettivi sostenuti direttamente e indirettamente comprese le fasi di studio e di progetto dei singoli lavori, le motivazioni e gli obiettivi di pubblico interesse che sottendono gli interventi definiti di riqualificazione delle zone sopracitate”. Lo si legge in una petizione inoltrata al Comune di Lerici “da più di duecento cittadini tra residenti e proprietari di seconde case”, comunicano da Legambiente Lerici. Le richieste sopra menzionate “sono state sollecitate sia dall’anomalo prolungarsi dei lavori che da quasi due anni interessano i giardini del lungomare – proseguono dal circolo lericino dell’associazione ambientalista -, sottraendo alla comunità lericina una importante area pubblica di vita e di relazione, sia dallo stato di trascuratezza in particolare della parte arborea e arbustiva che ne sta compromettendo la funzione, la bellezza e la fruibilità”.

Conclude l’intervento di Legambiente Lerici: “Tra i beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio pubblico e collettivo, il verde urbano, pubblico e privato, ne è parte importante. Del verde urbano la componente arborea è la parte più significativa per il suo valore paesaggistico, storico, culturale, sociale e ambientale. Gli alberi costituiscono un sistema vivente in continua evoluzione che va considerato e rispettato e che richiede una costante attività di monitoraggio, manutenzione, valorizzazione e tutela. Chiediamo una gestione che mantenga inalterate le capacita bioecologiche, funzionali, paesaggistiche e ornamentali dell’insieme arboreo, rispettando le aspettative, gli interessi e la salute di tutta la collettività”.

