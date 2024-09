ll Bibi Services revoca la sala a Casapound per il convegno di sabato: “Non è il posto adatto a loro”

Genova. Il convegno di Casapound ‘Ucraina, trincea d’Europa’ previsto per questo sabato non si farà più al centralissimo Bibi. Services di via XX Settembre. Lo ha deciso la titolare Giuliana Nastase che quando ha capito che dietro all’associazione Solid che aveva chiesto di affittare una piccola sala per sabato pomeriggio c’era Casapound ha detto no e ha mandato via pec e via mail la revoca dello spazio. “Ancora non mi hanno nemmeno risposto – spiega a Genova24 Nastase – ma questo non è il posto per loro”.

Diverse le motivazioni che hanno portato alla scelta: “Anzitutto loro si sono presentati come un’associazione che raccoglieva generi alimentari e non certo come Casapound. Io non avevo libero il salone e così gli ho proposto una sala per 30 persone, ma per un evento così non sarebbe adatta”.

» leggi tutto su www.genova24.it