Meteo, cieli grigi e pioggia sulla Liguria: attenzione al forte vento

Liguria. Sulla nostra Penisola è presente una saccatura in quota che porta forte maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche. In Liguria ci aspettiamo cieli grigi ma poca pioggia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino cielo generalmente nuvoloso anche se non mancheranno fugaci occhiate di sole, e qualche debole rovescio sull’Appennino. Nel pomeriggio situazione pressochè invariata, con deboli precipitazioni, più probabili sui versanti padani dell’Appennino e sulle Alpi Liguri.

