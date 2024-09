Nuova macchina semovente per il parco mezzi della Provincia

Nuovi mezzi per il Servizio tecnico della Provincia della Spezia, in particolare per il Settore strade e lavori pubblici.

Questa mattina, nel centro logistico di Pignone, è stata consegnata una nuova terna, macchina semovente da cantiere usata per eseguire lavori di scavo, riporto e movimento di materiale, che verrà utilizzata prevalentemente per gli interventi tecnici lungo le strade provinciali, in particolare per le attività di ripristino della circolazione in caso, ad esempio, di frane. Il mezzo è stato acquistato attraverso un finanziamento di Regione Liguria, con cofinanziamento dall’ente provinciale. “Grazie al contributo della Regione Liguria è stato possibile acquisire questo particolare mezzo d’opera che è indispensabile per gli interventi di maggiore entità che riguardano le nostre strade – ha commentato il presidente provinciale Pierluigi Peracchini -. Nei prossimi giorni, sempre grazie a forme di cofinanziamento, acquisiremo ulteriori mezzi”.

