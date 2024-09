Parco eolico a Isola del Cantone, Arpal: “Effetti cumulativi non presi in considerazione”

Genova. Prosegue l’iter autorizzativo per il nuovo parco eolico “Isola del Vento”, progettato per cingere le alture dell’alta Valle Scrivia con sei nuove pale eoliche da 180 metri. Dopo l’apertura della valutazione di impatto ambientale, infatti, sono state depositate le prime osservazioni tra le quali spicca quella di Arpal che ha messo nero su bianco la necessità di aggiungere integrazioni che prendano in considerazione l’effetto cumulativo dell’impianto con il parco eolico Popein già autorizzato da Regione Liguria.

Come Genova24 aveva anticipato, infatti, i due parchi di fatto sono uno il proseguimento dell’altro: stesso proponente, stessi crinali, stessa logistica. Anche la numerazione è cosa condivisa: quella degli aerogeneratori del parco Popein arriva a quattro, quella del parco Isola del Vento inizia da 5, arrivando fino a 10, vale a dire la somma esatta dei due impianti.

