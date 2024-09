“Nel mezzo dei pesanti disagi a cui sono sottoposti spezzine e spezzini utenti del trasporto pubblico, prendiamo atto, con amarezza, che la presidente della Commissione Controllo e Garanzia Piera Sommovigo si trova costretta a dover rinviare la seduta che era stata fissata per domani, in cui avremmo dovuto esaminare il contratto siglato settimana scorsa dall’Ati Trotta/Riccitelli”. Si apre così una nota diffusa dal gruppo consiliare spezzino del Partito democratico. “Atc Esercizio Spa, infatti, ha comunicato questa mattina la propria indisponibilità a presenziare – prosegue il gruppo Pd – e ciò si somma ad un fatto grave: il contratto di subappalto non è ancora stato trasmesso alla presidente di Commissione e quindi ai commissari. Inutile dire che, a questo punto, risulti impossibile tenere una commissione che ha come oggetto un documento che non è stato trasmesso e su cui dunque non si può tenere discussione alcuna, peraltro in assenza della società”. Concludono dal gruppo consiliare Dem: “A quasi una settimana di distanza, quindi, non conosciamo ancora i contenuti degli accordi firmati, se vi siano modifiche rispetto al bando di gara ed eventualmente quali siano state le ragioni che li hanno prodotti. Nel frattempo nella provincia regna il caos, ma pare che l’unica volontà sia quella di passare la nottata (fino alla prima sospensione utile)”.

L’articolo Pd: “Atc indisponibile a presenziare e contratto subappalto non ancora trasmesso: presidente costretta a rinviare commissione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com