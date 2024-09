Persiste il richiamo di aria umida in quota dai quadranti orientali associato a cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Deboli precipitazioni più diffuse e insistenti sui versanti padani e sui rilievi più interni, in estensione alla costa specie in mattinata e nuovamente dalla sera.

TEMPERATURE: minime e massime in sensibile calo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com