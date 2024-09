Rapallo: Fabio Mustorgi alle regionali nella lista di Buccci

E’ Fabio Mustorgi il candidato di Rapallo alle elezioni regionali nella lista di Marco Bucci. La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di oggi. Se sarà eletto, Mustorgi prenderà il posto di Domenico Cianci, che ha deciso di non ricandidarsi. Mustorgi, che abita da decenni a Rapallo, è un imprenditore di successo nel settore della nautica. Ha una solida esperienza amministrativa, essendo stato due volte assessore, ai lavori pubblici e al patrimonio. Fabio Mustorgi è attivo anche nel sociale: è infatti presidente della Croce Bianca di Rapallo da molti anni. Mustorgi afferma: “Sono soddisfatto di candidarmi nella lista di Bucci, Siamo due persone molto simili, perché siamo uomini del fare. Io l’ho dimoistrato come imprenditore, amministratore pubblico e come presidente della Croce Bianca Rapallese”.