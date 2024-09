Regionali, folla all’inaugurazione del point di Orlando: “Cancelliamo la macchina dalla bandiera della Liguria”

Genova. “Aiutateci a cancellare la macchina dalla bandiera della Regione Liguria. Se continueremo ad avere lo spirito di questa sera ce la possiamo fare, anzi ce la faremo”. Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali parla davanti alla folla di sostenitori (e potenziali candidati) che in questo martedì sera hanno partecipato all’inaugurazione del point genovese, in via Scurreria. Uno spazio non enorme, certo, ma vista la ressa e la strada praticamente bloccata (con tanto di inevitabile gag al passaggio di un camioncino Esselunga) l’intervento di Orlando è stato spostato nella più ampia piazza Campetto.

Il clima è di generale ottimismo: il sondaggio pubblicato dall’emittente tv Primocanale, che vede Andrea Orlando avanti di 5 punti su Marco Bucci (se non si considera la candidatura di Nicola Morra, di Uniti per la Costituzione). Ovviamente Orlando non commenta: “Segnale positivo? Se fosse stato al contrario sarebbe stato un segnale negativo, ma non commento i sondaggi”. E anche i presenti, a parole, tendono a prendere quei numeri con le pinze, però la fibrillazione è palpabile in maniera trasversale tra i presenti.

