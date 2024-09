Regionali, scontro Orlando Bucci sui fondi Pnrr: “Si rischia vadano sprecati”, “Falso impari come funziona”

Genova. Scontro a distanza tra i candidati presidente alle elezioni regionali in Liguria su uno dei temi più concreti di questa fase politica, l’utilizzo dei fondi Pnrr.

Oggi Andrea Orlando, candidato del campo largo, durante un intervento in tv su La7, ha attaccato l’amministrazione comunale genovese, e in generale i governi di centrodestra in Liguria, sul rischio che i fondi europei possano essere sprecati: “Entro fine anno abbiamo delle tappe importanti sul Pnrr ma in Liguria siamo di fronte ad una specie di fuga dalle responsabilità con un sindaco in campagna elettorale con metà della sua giunta e due autorità portuali decapitate”.

