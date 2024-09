Regionali, Tajani carica Bucci e Forza Italia: “Obiettivo 14% e più di un assessore in giunta”

Genova. La sala gremita all’hotel Bristol, le decine di bandierine fissate alle poltroncine, i due Scajola – zio e nipote – riuniti sotto la stessa bandiera come ai vecchi tempi, perfino un po’ di commozione. C’è il sapore dei tempi d’oro nella conferenza stampa che Forza Italia ha organizzato col leader nazionale Antonio Tajani per lanciare la candidatura di Marco Bucci a presidente della Regione Liguria. Una carrellata di ritorni, la maggior parte scesi dal carro arancione di Giovanni Toti per riabbracciare l’azzurro targato Berlusconi, e un ottimismo neanche troppo velato per il voto del 27-28 ottobre.

“I sondaggi oggi ci danno al 10% in crescita, mi auguro si possa arrivare al 13-14% – si sbilancia Tajani -. La lista sarà assolutamente competitiva, non facciamo liste per far eleggere i soliti noti. Nessuno deve sentirsi sicuro di essere eletto perché saranno tutti candidati in grado di competere e di essere eletti, questo significa che avremo più voti di quelli che si possa pensare”. Sulla candidatura di Bucci è sicuro: “È la carta migliore possibile, è il sindaco del fare”.

» leggi tutto su www.genova24.it