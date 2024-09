Genova. “Here we are, ci siamo, tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”: Sabrina Salerno, cantante e donna di spettacolo, genovese doc, ha condiviso con i suoi fan un momento delicato e difficile, l’intervento per la rimozione di un tumore.

Lo ha fatto con una fotografia che la ritrae in pigiama tra i letti di una stanza di ospedale, in piedi, con una flebo attaccata al braccio e un dolcissimo sorriso sul volto.

