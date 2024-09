Salone Nautico, il porto di Lavagna protagonista: “Una vetrina tutto l’anno”

Lavagna. Torna il Salone Nautico Internazionale di Genova, l’evento più importante del settore in Italia e uno tra i più importanti a livello mondiale, in calendario dal 19 al 24 settembre. Il Salone da sempre trascina tutta la Liguria che opera nella nautica e nel diporto turistico.

Anche il Porto turistico di Lavagna sente fortemente questo evento e, anche quest’anno, sarà coinvolto nella festa e nelle attività in programma. “Il Porto turistico di Lavagna, a tutt’oggi il più grande d’Italia, come ogni anno è un punto fisso per tutti i visitatori, gli operatori e i soggetti interessati che vogliono vedere con più attenzione e provare gli scafi in mostra al Salone. Il Porto e la città di Lavagna sono più che un satellite del Salone: sono un potente aiuto all’incremento del flusso di visitatori, siano essi semplici turisti o professionisti del mercato della nautica, di lusso o meno” afferma Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata.

