Serie D, il Vado sprofonda a Bra. Futuro di De Lucia? Luca Tarabotto: “Ha qualità, ora analizziamo cosa non ha funzionato”

Bra. “Quando una partita non è giocata nel modo giusto si incorre a risultati come quello di oggi. Questo è un risultato pesante per tutti. Bisogna cercare di capire i motivi di questo 5-0 per vedere dove si è sbagliato. Ci aspettavamo di faticare e che fosse una partita difficile, ma non non ci aspettavamo di certo questo tipo di risultato e di prestazione. Tutto questo può far pensare a tutti. Questa è una squadra che sulla carta non può andare a Bra e prendere cinque gol, con tutto il rispetto degli avversari con i quali mi congratulo per la vittoria“. Inizia così il commento post partita del direttore sportivo Luca Tarabotto dopo la sonora sconfitta sul campo del Bra causata da una prestazione gravemente insufficiente.

Le prossime saranno quindi ore caratterizzate da riflessioni all’interno dell’ambiente rossoblù: “Quando i risultati sono pesanti è normale. La squadra in campo non è assolutamente inferiore al Bra. Ci deve essere un’analisi globale, non solo sulla partita di oggi. E se serve farla a stretto giro la faremo. Continuo a dire di essere convinto di avere una squadra forte ma nei novanta minuti di campo ci devono essere quelle condizioni generali che devono dare quel qualcosa più che servono in un campionato come quello di Serie D. Passerei a capire l’errore, vedendo quanto sia stato bravo il Bra e quanto siamo stati meno bravi noi”.

» leggi tutto su www.ivg.it