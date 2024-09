Sicurezza in centro storico, il tavolo in prefettura aperto a comitati e associazioni: “Confronto indispensabile”

Genova. Nuovo incontro in prefettura a Genova per discutere del tema sicurezza in centro storico. La prefetta Cinzia Torraco, nell’ambito della terza riunione del tavolo avviato lo scorso luglio, ha voluto incontrare le associazioni e i comitati attivi sul territorio per avere una visione completa e organica della situazione nella città vecchia, stretta tra spaccio, consumo di droga – crack in particolare – e prostituzione. Fenomeni dilaganti anche tra i più giovani, come fatto notare anche dalle associazioni.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente di Municipio Andrea Carratù, l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Associazione Imprese (CNA), Confartigianato e Coldiretti. Il tessuto economico e sociale del centro storico era invece rappresentato da civ e comitati: i civ Genovino-San Lorenzo, Ripa Maris, Balbi Principe, Sestiere del Doge, Borgo di Prè e Porto Antico, e poi il Comitato per Prè, San Luca, Ama – Abitanti Maddalena e l’associazione Via del Campo.

» leggi tutto su www.genova24.it