Società gassosa

“Infatti, cittadini, aver paura della morte non è nient’altro che sembrare sapiente senza esserlo, cioè credere di sapere quello che non si sa. Perché nessuno sa se per l’uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono come se sapessero bene che è il più grande dei mali. E credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza?” Sono parole di uno dei più importanti padri del pensiero occidentale: Socrate. Intanto ci presenta il grande tema della fede, già, perché il credente, intendo il termine in senso classico, deve essere certo dell’esistenza di una “altra vita dopo la morte”, se così non fosse non lo si potrebbe definire “credente” ma “supponente” o “fiducioso” o “speranzoso”. Non sono certo fosse credente e, soprattutto, in che modo, ma trovo oneste le parole di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere afflitto dall’incombere della minaccia di una morte prossima e violenta che affermava: “Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà”; mi sembra opportuno completare la citazione per il rispetto assoluto che porto alla persona anche se esula dallo specifico contesto di questa riflessione: “Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno”. Credo che in molti abbiano riconosciuto le parole di Paolo Borsellino. Quello che mi appare incontrovertibile è che il nascere non è frutto di una nostra scelta così come il fatto che l’atto stesso di venire al mondo comporti che ce ne si debba poi andare; ma anche il morire, se non molto raramente, non lo possiamo decidere nel come nel dove nel quando e nemmeno nel perché, siamo invece determinanti per tutto quanto accade nel frattempo.

Credo possano essere interessanti le parole di Leonardo da Vinci quando afferma che “Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire”; anche se sottolineerei che, nel momento in cui ci si addormenta si hanno altissime e fondate aspettative di risveglio, più complesso è il “momento fatale dell’addio definitivo”. Questo non ci esime dal tentare di vivere “una vita bene usata” anche se, al riguardo, diventa complesso fornire indicazioni certe su cosa debba intendersi, credo che chiunque abbia un proprio pensiero su come sarebbe più utile vivere ma che non molti sarebbero i possibili elementi comuni alle differenti prospettive. Io credo che un elemento costante e accomunante potrebbe essere l’affrontare ogni istante con lo stupore della prima volta e con l’intensità dell’ultima e ho conosciuto moltissime persone che hanno condiviso l’idea ma solo tre che siano riuscite a metterla in atto. Pablo Neruda affermava che “nascere non basta” ed esortava a “rinascere” come peraltro esorta anche il Vangelo di Giovanni. Sono convinto che rinascere significhi innanzi tutto avere precisa consapevolezza della propria caducità, della provvisorietà che dovrebbe indurci alla presa di possesso di ogni istante, quindi rinascere ogni momento, certo, senza rinunciare alla memoria di ciò che è stato, ma non per farsene zavorra, piuttosto trampolino; allo stesso modo non affermo il rifiuto della progettualità, ma non come fuga in avanti, come rinuncia e attesa, piuttosto come spinta a una maggiore intensità di vita nel presente per meglio edificare il futuro. A questo riguardo mi torna alla memoria il paradosso suggeritomi dall’amico Gershom Freeman parlando degli dei e degli eroi greci. Sosteneva, infatti, la superiorità della vita di un eroe mortale rispetto all’eternarsi immortale di una esistenza nella quale nulla può avere valore proprio perché non avrà mai fine.

