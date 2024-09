Val di Vara: giornata di screening sanitari nelle frazioni di Calice

Dall’ufficio stampa della Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia

Tappa speciale in Val di Vara per “Operazione Donatella”, il tour sanitario organizzato dalla Croce Rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti e arrivato al dodicesimo appuntamento. Domenica 22 settembre l’ambulatorio mobile della CRI visiterà le frazioni di Calice al Cornoviglio, con le Infermiere Volontarie e il medico specialista della Croce Rossa che per tutta la giornata resteranno a disposizione della popolazione per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo.

