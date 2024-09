Verde urbano, Aster testa le tecniche di sfalcio differenziato nel parco della Gavoglio

Genova. La partecipata comunale Aster, che si occupa anche di gestione del verde pubblico, sta sperimentando in uno dei parchi cittadini, interno all’area dell’ex caserma Gavoglio, al Lagaccio, una nuova tecnica di sfalcio, denominata sfalcio differenziato.

“Negli ultimi decenni, il concetto di sfalcio differenziato è emerso come strategia innovativa per la gestione del verde urbano per il suo impatto positivo sulla biodiversità e sul mantenimento degli ecosistemi urbani – spiegano i tecnici agronomi di Aster – questo approccio, basato su studi scientifici e pratiche ecologiche, rappresenta una delle risposte più efficaci alla crescente necessità di coniugare l’intervento umano con la tutela dell’ambiente”.

