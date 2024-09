Viabilità a Savona/2 – Le simulazioni di Sintagma: ecco i numeri con corso Italia riaperto

Savona. Meglio riaprire corso Italia o invertire via Dei Mille? Lunedì ci eravamo lasciati con questa domanda, che da giorni anima il dibattito politico a Savona. Da un lato chi chiede la riapertura (alla raccolta firme – oltre 3000 quelle raccolte finora – ora si è aggiunta la richiesta di un referendum), dall’altra il Comune “supportato” da Sintagma Srl, che ha proposto tre soluzioni alternative. Una in particolare: l’inversione di marcia in via Dei Mille (con un breve tratto a doppio senso) per permettere di raggiungere il Teatro Chiabrera da via dei Vegerio senza riaprire il corso.

Per tentare a dare una risposta, volevamo confrontare le due soluzioni dal punto di vista tecnico. Dati alla mano. Un confronto che finora non era stato possibile: Sintagma, infatti, nella sua presentazione, aveva fornito solamente i dati delle performance attese dalle soluzioni proposte. Su quelle di corso Italia, solo un generico “sarebbero peggiori”. Frase che la minoranza ha subito contestato: i promotori della raccolta firme hanno definito le proposte “progetti vecchi e inapplicabili” e il doppio senso in via dei Mille una “toppa peggiore del buco”, mentre Pietro Santi ha puntato il dito contro la “curva a gomito molto stretta in cui bus e mezzi pesanti avrebbero enormi difficoltà a girare”.

